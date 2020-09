Börse verstehen und danach handeln : Tipps zum Traden für Anfänger

Beim ständigen Auf und Ab des Börsengeschehens rechtzeitig Gewinnchancen erkennen! Foto: Pexels/energepic.com

Wenn altbekannte Finanzprodukte wie Sparbuch, Fest- und Tagesgeld keine Zinsen mehr abwerfen, liegt es auf der Hand, nach Alternativen zu suchen, damit das Ersparte nicht zwischen den Fingern zerrinnt. Da kann der Aktienmarkt eine Möglichkeit sein.

Viele schrecken jedoch zurück, ranken sich um den Handel (Trading) mit Wertpapieren viele Gerüchte und nicht alle sind wohlklingend. Besonders Anfänger sollten deshalb zweimal überlegen, ob sie sich auf das nervenaufreibende Spiel mit den Charts einlassen.

Nun hält die Börse aber auch vielfältige positive Optionen bereit und wer sich näher damit befasst, dem bieten sich ausreichend Gelegenheiten, Positionen zum Vorteil des eigenen Bankkontos zu setzen. Niemand sollte blauäugig und ohne entsprechende Vorbereitung das Abenteuer Börse angehen. Aber wer sich darauf einstellt, den Handel mit Wertpapieren als Arbeit und nicht als Spiel zu betrachten, der hat den ersten Schritt zum Trader schon hinter sich gebracht. Disziplin, Durchhaltevermögen und Fleiß sind dabei wichtige Charaktereigenschaften, um erfolgreich Trader zu werden.

Trading lernen, wie geht das?

Trading ist kein Ausbildungsberuf und keine Uni bietet diesen Studiengang explizit an. Deshalb bleiben dem Neuling meist nur Ratgeber zum Thema Trading für Anfänger, um Zugang zu finden. Trading Tipps mit eigenen Erfahrungen zu verbinden und die für sich selbst geeignete Trading Strategie herauszuarbeiten, das ist ein Pfeiler, auf dem das Börsengeschäft am Notebook beruht. Einschlägige Literatur und das Kennenlernen der Märkte sind von signifikanter Wichtigkeit. Letztendlich sind sich die Instrumente anzueignen, um später dann in kurzer Zeit Trends zu erkennen und Entscheidungen zu treffen. Aber das ist für den Anfänger noch Zukunftsmusik.

Und somit ist der erste Schritt noch vor der Depoteröffnung ein Brokervergleich. Einige davon sind auf den kurzfristigen Handel spezialisiert und haben darauf abgestimmte Leistungen und Gebühren. Das Internet offeriert dahingehend ausreichende Informationen. Die meisten dieser Broker bieten ein Demo-Konto an. Damit hat man die Möglichkeit, seine Strategie zu überprüfen, sich ohne Risiko in die Materie einzuarbeiten und die Leistungen des Brokers zu prüfen. Es empfiehlt sich außerdem, seinen Informationshorizont kontinuierlich zu erweitern. Corona oder Kryptowährungen zeugen von der Möglichkeit des plötzlichen Absturzes der Kurse und wer sich da auf den entsprechenden Portalen auf dem Laufenden hält, erkennt die Wiedereinstiegschancen am Ehesten.

Grundsätzliche Trading Tipps

Es klingt abgedroschen, aber hohe Risiken versprechen hohe Gewinne und können in schmerzhaften Verlusten enden. Wer weiß, was er tut, kann am besten mit diesen Risiken umgehen. Im Devisenhandel bieten sich dabei Hebel an, um die Gewinnmaximierung nach vorne zu treiben.

Laut Experte Andre Witzel muss jeder Trader mit der Zeit eine für sich gültige Strategie entwickeln, die es durchzuhalten gilt. Nur so können mittel- bis langfristig Lerneffekte erzielt werden. Diese werden erhöht, wenn über die eigenen Handlungen an der Börse oder im DAX Tagebuch geführt wird.

Anfangs ziemt es sich, geringe Beträge zu investieren. Anfängerfehler passieren in jedem Gewerbe und nur wer diese kennt, wird sie nicht wiederholen. Ein Kardinalfehler ist der, Verluste mit höheren Einsätzen ausgleichen zu wollen. Genau hierbei ist die eingangs genannte Disziplin an den Tag zu legen, sonst läuft man direkt Gefahr, vernichtende Positionen zu setzen und der Traum vom schnellen Geld an der Börse nimmt ein abruptes Ende. Die Verluste sind zu akzeptieren, am nächsten Tag kann man schon wieder auf der Siegerstraße sein.

Risikoreduzierende Instrumente

Es gibt zwei Instrumente der Sicherung, welche zwar die Gewinnchancen eindämmen können, aber den Anfänger vor schwerwiegenden Verlusten bewahren. Beide werden vor einem Deal festgelegt. Der Stop Loss verkauft die Position automatisch, sobald eine Marge unterschritten wird. Einem Totalverlust wird vorgebeugt. Demgegenüber steht der Take Profit. Hier wird bei steigendem Kurs verkauft. Gewinne werden gesichert und der Trader kann sich gegen eine Trendwende absichern.