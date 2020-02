Bei der Auswahl Zeit lassen : Tipps zur Auswahl einer Online-Handelsplattform

Zum Trading wird eine Handelsplattform benötigt, mit der Handelspositionen eröffnet, verwaltet und geschlossen werden können. Viele Broker bieten diese Software kostenlos an, wenn die zukünftigen Anleger dort eine Einzahlung auf dem Konto eröffnen.

Bei der Auswahl sollte man sich Zeit lassen und nicht einfach nur unbedacht eine Online-Handelsplattform auswählen, die auf den gewünschten Markt zugeschnitten ist. Nicht in jedem Fall wird an einer Handelsplattform alles gehandelt, da es auch spezielle Märkte gibt, wie z.B. Terminmärkte, Binäre Optionen oder Kryptowährungen wie Bitcoin.

6. Der Kundenservice ist ebenfalls ein wichtiger Faktor bei der Auswahl. Er sollte möglichst in Deutsch und rund um die Uhr erreichbar sein, also auch am Wochenende oder an Feiertagen. Auch sollte es mehrere Kontaktmöglichkeiten für dringende Anfragen geben. Es ist empfehlenswert nicht nur auf eine E-Mailadresse oder Chat zu achten, sondern auch auf eine Telefonnummer, falls bei einem Notfall keine Internetverbindung vorhanden ist.