Top Ten der Ratgeber: Doppelpack für „Red Dead Redemption 2“

Im neuen Action-Videogame „Red Dead Redemption 2“ geht es um Pferde, Kutschen, Raubüberfälle und echte Cowboys. Das offizielle Lösungsbuch zum Spiel steigt als „Collector's Edition“ direkt auf Platz zwei der Ratgeber-Bestsellerliste ein. dpa

Die Taschenbuchausgabe positioniert sich auf Rang fünf. Dritter Neueinsteiger der Woche ist „Für immer zuckerfrei - Meine Glücksrezepte“. Der neue Gesundheitsratgeber der TV-Moderatorin Anastasia Zampounidis landet prompt auf dem neunten Platz.



Die Spitzenposition erklimmt zum wiederholten Mal Stefanie Stahl mit ihrem Erfolgstitel „Das Kind in dir muss Heimat finden“. Und „Soulfood with Love“ von den Bloggerinnen Manuela und Joëlle Herzfeld rutscht um zwei Plätze nach unten auf die Drei.



1. (2.) Stahl, Stefanie: Das Kind in dir muss Heimat finden, Kailash / Sphinx 14,99 Euro

2. (NEU.) Piggyback: Red Dead Redemption 2 - Das offizielle Lösungsbuch - Collector's Edition, Bandai Namco Entertainment Germany 29,99 Euro

3. (1.) Herzfeld, Manuela; Herzfeld, Joëlle: Soulfood with Love, Edition Lempertz 19,99 Euro

4. (3.) Reinwarth, Alexandra: Am Arsch vorbei geht auch ein Weg, Mvg Verlag 16,99 Euro

5. (NEU.) Piggyback: Red Dead Redemption 2 - Das offizielle Lösungsbuch - Standard Edition, Bandai Namco Entertainment Germany 19,99 Euro

6. (5.) Ottolenghi, Yotam: Simple. Das Kochbuch, Dorling Kindersley 28,00 Euro

7. (4.) Mälzer, Tim: Neue Heimat, Mosaik 20,00 Euro

8. (7.) Das Vorsorge-Set, Stiftung Warentest 14,90 Euro

9. (NEU.) Zampounidis, Anastasia: Für immer zuckerfrei - Meine Glücksrezepte, Lübbe Hardcover 18,00 Euro

10. (10.) Keller, Hans-Ulrich: Kosmos Himmelsjahr 2019, Kosmos 17,99 Euro



Die „Focus“-Bestsellerliste wird im Auftrag des Magazins vom Marktforschungsunternehmen media control GmbH ermittelt.