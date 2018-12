Magische und weihnachtliche Neuerscheinungen schaffen es in dieser Woche in die Top Ten der Ratgeber-Bestsellerliste. „Das inoffizielle Harry-Potter-Backbuch“ steigt direkt auf Platz sieben ein. dpa

Das Backbuch ergänzt damit das bereits 2016 erschienene Harry-Potter-Kochbuch, dem die Rückkehr auf Rang neun gelingt. Auf Weihnachten stimmt die „Vorlagenmappe Fensterdeko mit dem Kreidemarker - Weihnachten“ ein, die neu auf der Zehn landet.

Die Spitzenposition behauptet weiterhin „Das Kind in dir muss Heimat finden“ von Stefanie Stahl. Tim Mälzer klettert mit seinem Kochbuch „Neue Heimat“ von der Sieben auf die Zwei. „Am Arsch vorbei geht auch ein Weg“ von Alexandra Reinwarth verliert einen Platz und belegt damit Rang drei.



Platz Titel Preis

1. (1.) Stahl, Stefanie: Das Kind in dir muss Heimat finden, Kailash Euro 14,99

2. (7.) Mälzer, Tim: Neue Heimat, Mosaik Euro 20,00

3. (2.) Reinwarth, Alexandra: Am Arsch vorbei geht auch ein Weg, MVG Verlag Euro 16,99

4. (5.) Ottolenghi, Yotam: Simple. Das Kochbuch, Dorling Kindersley Euro 28,00

5. (6.) Brändle, Bine: Vorlagenmappe Fensterdeko mit dem Kreidemarker, Frech Euro 14,99

6. (WE.) Keller, Hans-Ulrich: Kosmos Himmelsjahr 2019, Kosmos Euro 17,99

7. (NEU) Grimm, Tom; Böhm, Katja: Das inoffizielle Harry-Potter-Backbuch, Riva Euro 16,99

8. (4.) Herzfeld, Manuela; Herzfeld, Joëlle: Soulfood with Love, Edition Lempertz Euro 19,99

9. (WE.) Bucholz, Dinah: Das inoffizielle Harry-Potter-

Kochbuch, Riva

Euro 19,99

10. (NEU) Pedevilla, Pia: Vorlagenmappe Fensterdeko mit dem Kreidemarker - Weihnachten, Frech Euro 14,99

Die „Focus“-Bestsellerliste wird im Auftrag des Magazins vom Marktforschungsunternehmen media control GmbH ermittelt.