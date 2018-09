Top Ten der Ratgeber: Neueinstieg für Margot Käßmann

Die Theologin Margot Käßmann schafft mit ihrem Lebensratgeber „Schöne Aussichten auf die besten Jahre“ den Neueinstieg auf Platz vier der Ratgeber-Bestsellerliste. dpa

In ihrem neuen Buch beschreibt die Autorin, wie man gelassen und zuversichtlich älter wird und gibt Tipps für den Start in die besten Jahre, den Ruhestand und ein gutes Leben.

Der Gesundheitsratgeber „Intervallfasten“ von Petra Bracht fällt vom zweiten auf den dritten Rang. Alexandra Reinwarth verbessert sich mit „Am Arsch vorbei geht auch ein Weg“ von der Drei auf die Zwei. Weiter unangefochten auf Platz eins liegt Stefanie Stahl mit „Das Kind in dir muss Heimat finden“.





1. (1.) Stahl, Stefanie: Das Kind in dir muss Heimat finden, Kailash / Sphinx 14,99 Euro

2. (3.) Reinwarth, Alexandra: Am Arsch vorbei geht auch ein Weg, Mvg Verlag 16,99 Euro

3. (2.) Bracht, Petra: Intervallfasten, Gräfe und Unzer 14,99 Euro

4. (NEU.) Käßmann, Margot: Schöne Aussichten auf die besten Jahre, Bene! 18,99 Euro

5. (6.) Graf, Danielle; Seide, Katja: Das gewünschteste Wunschkind aller Zeiten treibt mich in den Wahnsinn, Beltz 14,95 Euro

6. (7.) Das Vorsorge-Set, Stiftung Warentest 14,90 Euro

7. (4.) Oliver, Jamie: Jamie kocht Italien, Dorling Kindersley 26,95 Euro

8. (NEU.) Keller, Hans-Ulrich: Kosmos Himmelsjahr 2019, Kosmos 17,99 Euro

9. (5.) Reinwarth, Alexandra: Das Leben ist zu kurz für später, Mvg Verlag 16,99 Euro

10. (WE.) Stahl, Stefanie: Das Kind in dir muss Heimat finden. In drei Schritten zum starken Ich, Kailash 12,00 Euro



Die „Focus“-Bestsellerliste wird im Auftrag des Magazins vom Marktforschungsunternehmen media control GmbH ermittelt.