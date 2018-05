später lesen Teurere Aufbereitung Trinkwasserpreise bis 2016 leicht gestiegen FOTO: Lino Mirgeler FOTO: Lino Mirgeler Teilen

Die Trinkwasserpreise für Verbraucher in Deutschland sind in den vergangenen Jahren spürbar gestiegen. Zwischen 2005 und 2016 legten sie um 25 Prozent zu, wie die Grünen-Fraktion in einer Analyse auf Basis von Daten des Statistischen Bundesamts bemängelte. dpa