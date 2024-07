Frühestens ab 63 Trotz geringerer Auszahlung: Darum kann die Teilrente lohnen

Mit einem Wechsel in die Teilrente ändert sich das. „Die Pflegeperson wird wieder versicherungspflichtig. Sie erwirbt neue Rentenansprüche“, sagt Gasch. Der Kniff funktioniert sogar, wenn Ruheständler sich 99,99 Prozent ihrer Rente auszahlen lassen. Der Verzicht auf die restlichen 0,01 Prozent bis zur Vollrente dürfte in der Regel nicht ins Gewicht fallen, der steigende Rentenanspruch zahlt sich in der Regel aber aus. Die Rückkehr in die Vollrente, etwa wenn der Partner ins Pflegeheim muss, ist jederzeit möglich.