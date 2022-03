Qualitätslabel : Uhren aus Glashütte: Herkunftsangabe nun besser geschützt

Glashütte Mit dem Markenschutz für Uhren aus Glashütte soll eine neue Zeit anbrechen. Trittbrettfahrer in der Branche haben es nun schwerer, ihrer Produkte unter dieser Herkunftsbezeichnung zu verkaufen.

Missbrauch der Herkunftsangabe erschwert

Im Februar brachte der Bundesrat einen besseren Schutz für die Herkunftsangabe „Glashütte“ auf den Weg. Die Länderkammer stimmte einer entsprechenden Vorlage Sachsens zu. Damit werden Anforderungen für die Verwendung der geografischen Herkunftsangabe festgelegt. Die Uhrmacher sollen so besser vor einer missbräuchlichen Verwendung der Bezeichnung „Hergestellt in Glashütte“ geschützt werden. Vergleichbare Regelungen gibt es etwa für Champagner oder „Swiss made“ - Uhren aus der Schweiz.

Für Nomos-Geschäftsführer Uwe Ahrendt bedeutet die neue Verordnung „ein Mehr an Prestige für diesen besonderen Ort“. Sie sei eine Anerkennung für das, was hier seit 1845 geleistet werde. Fortan dürfen nur noch die Uhren das Label tragen, deren Wertschöpfung zu 50 Prozent in Glashütte geschieht. Einige Arbeitsschritte dürfen auch in angrenzenden Orten sowie in Dresden erfolgen, nicht aber die zentralen Schritte.