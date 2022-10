DHL-Transport : So können Sie Hilfspakete ohne Versandkosten in die Ukraine schicken

So können Sie Hilfspakete ohne Versandkosten in die Ukraine schicken

Kriegsschäden in Druschkiwka, Ukraine. Foto: dpa/Andriy Andriyenko

Kann ich Sachspenden in die Ukraine schicken – und geht das auch ohne dass ich den Transport selber zahlen muss? Ja, das geht! Hierfür können Sie ein Angebot von DHL nutzen.

Die humanitäre Lage ist in vielen Regionen der Ukraine weiterhin dramatisch. Die UNO-Flüchtlingshilfe erklärt, dass ein Drittel der ukrainischen Bevölkerung zur Flucht gezwungen wurde. Anfang Oktober waren allein innerhalb der Ukraine rund 6,2 Millionen Menschen auf der Flucht. Besonders in den weiterhin umkämpften Gebieten ist die Versorgung mit dem Lebensnotwendigen unsicher.

Hinzu kommt der nahende Winter, der zu einer weiteren Bedrohung wird. Vizeregierungschefin Iryna Wereschtschuk richtete Ende Oktober einen Appell an ihre ukrainischen Landsleute, die ins Ausland geflohen sind. Sie sollten in diesem Winter nicht in die Heimat zurückkehren, denn die Strom- und Wärmeversorgung ist durch die Zerstörungen des Krieges gefährdet. Die Menschen im Land sind weiterhin auf Unterstützung angewiesen, während die Kampfhandlungen andauern.