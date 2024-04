Mehr Steuerersparnis Umzugskostenpauschalen fallen 2024 höher aus

Berufsanfänger, die gerade erst aus dem Elternhaus in ihre erste eigene Bleibe ziehen, können deshalb in ihrer Steuererklärung bei den Werbungskosten in der Anlage N eine Umzugskostenpauschale von 193 statt zuvor 177 Euro angeben. Das teilt die Lohnsteuerhilfe Bayern mit. Wer bereits einen Hausstand besaß, kann nun 964 statt 886 Euro angeben. Für jedes weitere Haushaltsmitglied, das mit umzieht, gibt es noch mal 643 Euro pauschal. Zuvor waren es 590 Euro. Eine vierköpfige Familie kann also insgesamt eine Pauschale von 2893 Euro angeben.