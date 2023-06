Bei Anruf Gewinn? Untergeschobene Glücksspielverträge oft nicht rechtens

„Sie haben gewonnen!“ Diese oder eine ähnliche Versprechung hat wohl so ziemlich jeden schon einmal per E-Mail, SMS oder Anruf erreicht. Doch unverhoffte Gewinnchancen kommen in den wenigsten Fällen einfach so frei Haus. Die Verbraucherzentrale Niedersachsen stellt fest, dass Verbraucherinnen und Verbrauchern im Zusammenhang mit Gewinnspielangeboten immer wieder ungewollte Verträge untergeschoben werden.