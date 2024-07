Nützt Zahlern wie Empfängern Unterhaltszahlungen absetzen: So sparen Sie Steuern

Neben dem Unterhalt für Ex-Partner ist auch der Unterhalt absetzbar, der an Verwandte in gerader Linie geleistet wird. Also zum Beispiel an Kinder und Enkel oder an Eltern und Großeltern. „Für Personen, für die man Kindergeld bekommt, kann man allerdings keinen Unterhalt absetzen“, sagt Alfred Buchholz, Beratungsstellenleiter bei der Vereinigten Lohnsteuerhilfe (VLH).