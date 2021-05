Sonderzahlung : Frauen und Ostdeutsche bekommen seltener Urlaubsgeld

Arbeitnehmer dürfen sich bald wieder über das Urlaubsgeld freuen. Vorausgesetzt sie gehören zu den 46 Prozent des Landes, die diese Sonderzahlung erhalten. Auch erhalten Frauen seltener Urlaubsgeld als Männer. Die wichtigsten Fragen und Antworten zur Sonderzahlung.

Der Sommer steht vor der Tür. Da kann ein „Bonus“ in Form von Urlaubsgeld wohl jeder gut gebrauchen. Aber: Nur 46 Prozent der Beschäftigten in Deutschland bekommen Urlaubsgeld. Im Vorjahr waren es gar nur 44 Prozent, die in den Genuss dieser Sonderzahlung kamen. Diese Daten stammen aus einer Umfrage des arbeitnehmernahen Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts (WSI).