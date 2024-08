Sturz auf dem Weg zum Physio Urteil: Unfallschutz gilt häufig - aber nicht immer

Im konkreten Fall befand sich ein Mann wegen einer Schulterverletzung, die nicht auf einen Arbeitsunfall zurückzuführen war, auf Kosten der Krankenkasse in physiotherapeutischer Behandlung. Bei der Fahrt zu einem der Behandlungstermine stürzte der Mann und zog sich Trümmerbrüche an beiden Handgelenken zu. In dem Glauben, unfallversichert gewesen zu sein, meldete der Mann das Unglück dem zuständigen Unfallversicherungsträger. Dieser verweigerte die Leistung, der Mann klagte - allerdings ohne Erfolg.