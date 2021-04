Ende vom Mietverhältnis : Urteil: Vermieter müssen Mietern Frist für Räumung setzen

Potsdam Dürfen Vermieter ihren Mietern nach dem Ende des Mietverhältnisses die Tür vor der Nase zu machen? Nicht unbedingt: Sollen die Mieter das Grundstück räumen, müssen Vermieter den vorgeschriebenen Weg gehen.

Keine Frage: Mieter sind nach dem Ende des Mietverhältnisses verpflichtet, die Mietsache zurückzugeben. Kommen sie dieser Pflicht nicht sofort nach, können Vermieter die Dinge aber nicht ohne weiteres selbst in die Hand nehmen. Nach einem Urteil des Amtsgerichts Potsdam müssen Vermieter eine Frist zur Herausgabe setzen (Az.: 23 C 425/19 (2)). Verweigern sie hingegen den Mietern nach dem Ende des Mietverhältnisses den Zutritt, setzen sie sich rechtswidrig in Besitz der Mietsache.