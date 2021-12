Freune und Familie : Verbilligte Vermietung: Ist die Miethöhe ausreichend?

Berlin Von Verwandten eine hohe Miete verlangen? Viele Eigentümer machen das nicht und vermieten ihr Eigentum verbilligt. Wer trotzdem Werbungskosten geltend machen will, muss auf bestimmte Grenzen achten.

Wer seine Wohnung vergünstigt zum Beispiel an Verwandte vermietet, sollte zum Jahreswechsel die Miethöhe überprüfen. Denn die Höhe der Miete ist wichtig für den Werbungskostenabzug.

In diesem Jahr gab es allerdings eine Gesetzesänderung: Nun genügen 50 Prozent der ortsüblichen Miete. Unter der ortsüblichen Miete für Wohnungen ist die ortsübliche Kaltmiete zuzüglich der nach der Betriebskostenverordnung umlagefähigen Kosten zu verstehen.

Das Modell wird oft im Familienkreis genutzt, wenn beispielsweise Eltern eine Wohnung am Studienort der Kinder kaufen und verbilligt an diese vermieten. Bei einer solchen Vermietung an Angehörige ist grundsätzlich darauf zu achten, dass das Mietverhältnis dem sogenannten Fremdvergleich standhält.