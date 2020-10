Reisefrust : Verbraucherschützer telefonieren „wie die Weltmeister“

Die Verbraucherzentrale Niedersachsen ist in der Corona-Krise vor allem in Sachen Reiserecht gefragt. Foto: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa

Hannover Die Corona-Pandemie stellt das Leben auf den Kopf - erst recht in der Urlaubszeit. Das merken auch die Verbraucherschützer. Denn die Problemfälle sind auf einmal völlig andere als vor der Krise.

Pro Woche seien allein in Niedersachsen am Telefon und per Video bis zu 700 Beratungsgespräche angefallen - zu Spitzenzeiten während des sogenannten Lockdowns sogar gut 1000 pro Woche, teilte die Verbraucherzentrale Niedersachsen am Dienstag mit. Vor der Krise seien es etwa 200 Telefonberatungen pro Woche gewesen.