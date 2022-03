Kartellamt untersucht : Verletzen Online-Shops bei Bonitätsprüfung den Datenschutz?

Das Kartellamt will klären, ob sich Online-Händler bei der Überprüfung der Zahlungsfähigkeit ihrer Kunden an geltendes Recht halten. Foto: picture alliance / Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Bonn Um das Risiko von Zahlungsfällen zu minimieren, setzen viele Händler beim Online-Shopping auf Bonitätsprüfungen. Auf die wirft das Kartellamt nun einen genaueren Blick.

Das Kartellamt will klären, ob sich Online-Händler bei der Überprüfung der Zahlungsfähigkeit ihrer Kunden an geltendes Recht halten. „Vielen Verbraucherinnen und Verbrauchern ist nicht bewusst, dass ihre Bonität beim Online-Shopping unter Zuhilfenahme sogenannter Score-Werte geprüft wird, vor allem beim beliebten „Kauf auf Rechnung““, erklärte Behördenchef Andreas Mundt in Bonn.