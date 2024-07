BGH setzt Verfahren aus Verluste aus Sportwetten? So stoppen Spieler die Verjährung

Können Spielerinnen und Spieler verlorene Einsätze zurückverlangen, wenn der Sportwettenanbieter, über den sie ihre Tipps abgesetzt haben, noch keine gültige Genehmigung hatte? Auf eine Entscheidung in dieser Frage hoffen viele Betroffene - und müssen sich weiter in Geduld üben. Denn der Bundesgerichtshof (BGH) hat zu diesem Sachverhalt (Az.: I ZR 90/23) nun den Europäischen Gerichtshof (EuGH) angerufen und das Verfahren bis zu dessen Entscheidung ausgesetzt. Bis Spielerinnen und Spieler Klarheit haben, könnte es also noch Jahre dauern.