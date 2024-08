Höchstens 500.000 Euro Vermögen vermachen: Diese Freibeträge können Sie nutzen

Es muss gar kein unvorstellbarer Reichtum vorhanden sein - oft reicht es aus, wenn eine Wohnung, ein Haus oder Grundstück in günstiger Lage vererbt wird, damit Erbschaftsteuer fällig wird. Blöd, wenn die Erben dann nicht flüssig sind. Wer sich allerdings frühzeitig darum kümmert, sein Vermögen noch zu Lebzeiten weiterzugeben, kann den Erben in vielen Fällen die Steuerlast nehmen. Das Zauberwort lautet „Freibeträge“. Denn nicht von jedem Vermögenswert will das Finanzamt immer gleich etwas abhaben.