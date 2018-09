später lesen Neues Register Verpackungshersteller müssen sich an Recycling beteiligen FOTO: Patrick Pleul FOTO: Patrick Pleul Teilen

Ein neues Register für alle Hersteller und Vertreiber von Verpackungen soll das Recycling-System in Deutschland stärken. Das Register sei online und werde bald auch für die Öffentlichkeit einsehbar, sagte Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) am Donnerstag in Berlin. dpa