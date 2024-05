Beratung, Preis, Leistung Versicherung abschließen: Wo mache ich den besten Deal?

Einen Vorteil bietet der Makler laut Verbraucherschützer Grieble aber noch: Versicherte können vereinbaren, dass der Makler regelmäßig überprüft, ob der Versicherungstarif noch gut geeignet ist. Gibt es in der Zwischenzeit bessere, passgenauere oder günstigere Tarife, informiert der Makler dann von sich aus. Beim Vertreter oder der Versicherung müssen Versicherte selbst nachfragen, wenn sie up to date bleiben wollen.