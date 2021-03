Umfrage : Viele Verbraucher sehen Click&Meet skeptisch

Berlin Liegt die Sieben-Tages-Inzidenz zwischen 50 und 100, darf der Einzelhandel für Kunden öffnen, die online einen Termin gebucht haben. Was halten Verbraucher von diesem Angebot?

58 Prozent der Befragten können sich aktuell demnach nicht vorstellen, in Einzelhandelsgeschäften mit vorher ausgemachtem Termin einzukaufen, wie das Umfrageinstitut Yougov mitteilte. Für rund 36 Prozent der Befragten hingegen käme diese Möglichkeit in Frage. Bund und Länder hatten sich vergangene Woche darauf geeinigt, dass Einzelhandelsgeschäfte ab einem festgelegten Inzidenzwert per Click&Meet öffnen dürfen. Pro 40 Quadratmeter ist demnach ein Kunde zugelassen. In vielen Ländern ist das bereits seit Montag möglich.