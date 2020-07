Geldanlage : Vier Informationsmöglichkeiten für die Fondsauswahl

Frankfurt/Main Fonds ist nicht gleich Fonds. Anleger sollten sich vor einer Investition deshalb gut über das Produkt informieren. Möglichkeiten dazu gibt es mehrere.

Wer in einen Fonds investieren will, muss sich erst einmal informieren: Wo liegt der Anlageschwerpunkt? In welche Anlagen wird investiert? Wie teuer ist der Fonds?