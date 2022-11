Dienstleistung : Vier von fünf Paketen werden am nächsten Werktag zugestellt

Bonn Oft machen Paketdienste nur Schlagzeilen, wenn der Ärger der Kunden mal wieder groß ist. Doch diesmal hat die Bundesnetzagentur Erfreuliches zu berichten: Über 95 Prozent der Pakete werden pünktlich zugestellt.

In Deutschland erreichen im Schnitt vier von fünf Paketen bereits am nächsten Werktag ihren Empfänger. Dies geht aus einer Untersuchung im Auftrag der Bundesnetzagentur hervor.

„Insgesamt erfreulich“

Die Post-Universaldienstleistungsverordnung (PUDLV) schreibt vor, dass im Jahresschnitt mindestens 80 Prozent der Paketsendungen in Deutschland am zweiten Werktag ausgeliefert werden müssen. Bei der erstmals durchgeführten Untersuchung waren am zweiten Werktag nach Aufgabe bereits 96,1 Prozent der Pakete ausgeliefert worden. Die Qualität der Paketzustellung in Deutschland bezeichnete Müller als „insgesamt erfreulich“.