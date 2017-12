später lesen Einfach erklärt Vom Plan zum Bauantrag: Wichtige Schritte für Bauherren FOTO: Jens Büttner FOTO: Jens Büttner Teilen

Wer ein Haus bauen möchte, kann nicht einfach drauflos mauern. Bevor die Arbeiten beginnen, muss das Gebäude genehmigt werden. In der Regel ist in einem Bebauungsplan festgelegt, was und wie in einem bestimmten Gebiet gebaut werden darf. dpa