Der Bankenverband warnt Vorsicht vor betrügerischen Mails zu Datenschutznovelle FOTO: Jens Kalaene FOTO: Jens Kalaene

Bankkunden sollten E-Mails ihres Geldinstituts in den kommenden Wochen kritisch lesen. Das empfiehlt der Bundesverband deutscher Banken in Berlin. Der Hintergrund: Die EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) ist am 25. Mai in Kraft getreten. dpa