Ein bisschen wie Wilder Westen : Vorsicht vor falschen Beratern und Coaches

Erfolgreicher im Job sein, ein paar Kilos verlieren und den Traumpartner finden. Viele Menschen und fragen sich, wie sie ihr Leben verbessern können. Nicht selten geraten sie in die Hände von Lebensberatern. Foto: Christin Klose/dpa-tmn/dpa

Berlin Das Geschäft der Berater und Coaches boomt. Experten berichten von einer Zunahme an Angeboten. Viele sind unproblematisch, doch einige Lebensberater hauen Menschen übers Ohr.

Nicht selten geraten sie in die Hände von Lebensberatern, auch bekannt als „Coaches“, die mit der Glückssuche Geld verdienen.

Coaching „boomt und nimmt zu“, sagt Sarah Pohl. Sie arbeitet als Leiterin der Beratungsstelle für Weltanschauungsfragen (ZEBRA) in Freiburg. Die Gründe sieht sie in einer Gesellschaft, die sich ständig optimieren will; manche sehen darin ein Lifestyle-Produkt. Gleichzeitig ersetzt damit der ein oder andere eine Therapie: Worte wie „Therapie“ oder „Therapeut“ schreckten oft ab, vermuten die ZEBRA-Berater - „Coach“ klinge besser.