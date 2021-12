Mix aus Aktien und Anleihen : Wandelanleihen: Sicherheitsnetz für das Depot?

Bremen Laufende Zinsen plus eine mögliche Aktienrendite versprechen Wandelanleihen. Wer sich auskennt, kann sie als Beimischung in sein Depot nehmen und damit Schwankungen verringern.

Wandelanleihen sind eine Mischung aus Aktien und Anleihen. Anleger kaufen die Papiere und leihen damit dem Herausgeber Geld. In der Regel ist das ein Unternehmen. Dafür zahlt dieses einen Zins und am Ende der Laufzeit das Geld zurück. „Zusätzlich haben die Anleger die Option auf einen Wandel. Sie können in einem festgelegten Zeitfenster ihre Papiere zu einem festgelegten Preis in Aktien umtauschen.“