„Bitte freimachen“ : Wann eine Antwort per Post portofrei ist

Fehlt auf dem Antwort-Umschlag der Aufdruck „Deutsche Post“, müssen Verbraucher selbst für das Porto aufkommen. Foto: Monika Skolimowska.

Potsdam Ob für die Teilnahme an Gewinnspielen oder Schreiben zur Datenaktualisierung - Post von Unternehmen enthält häufig Antwortpostkarten oder -briefe. Interessant zu wissen: Die Antworten müssen nicht in jedem Fall frankiert werden, erklärt die Verbraucherzentrale Brandenburg in Potsdam.

Steht auf der Postkarte beziehungsweise dem Umschlag: „Antwort“ und „Bitte freimachen“, müssen Verbraucher nur bezahlen, wenn sie das möchten. Allerdings sind die Vorgaben für eine kostenfreie Rücksendung streng: So müssen auf dem Umschlag über dem Adressfeld zwingend auch die Aufdrucke „Deutsche Post“ inklusive Posthorn stehen.