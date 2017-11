später lesen Unterstützung beim Studium Wann Eltern den Ausbildungsfreibetrag nutzen können FOTO: Jan-Philipp Strobel FOTO: Jan-Philipp Strobel Teilen

Twittern

Teilen



Eltern unterstützen ihre Kinder oft beim Studium oder Ausbildung finanziell. In vielen Fällen können sie beim Finanzamt dann einen Ausbildungsfreibetrag geltend machen. Darauf weist die Vereinigte Lohnsteuerhilfe (VLH) in Neustadt an der Weinstraße hin. dpa