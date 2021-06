Beiträge sparen : Wann lohnt die Krankenversicherung der Rentner?

Gesetzlich Krankenversicherte können im Alter mitunter Beiträge sparen, wenn sie Mitglied in der Krankenversicherung der Rentner ind. Unter welchen Bedingungen ein nachträglicher Wechsel möglich ist.

Das ist der Fall, wenn Versicherte zu 90 Prozent der zweiten Hälfte ihres Erwerbslebens Mitglied in einer gesetzlichen Krankenkasse oder familienversichert waren. „In die Berechnung der Vorversicherungszeit fließen seit 2017 auch Kinder ein“, so Sunken. Für jedes Kind werden drei Jahre Vorversicherungszeit hinzugerechnet.

Der entscheidende Unterschied zwischen einer Pflichtversicherung in der KVdR und einer freiwilligen Versicherung ist nicht der Beitragssatz - der ist identisch. Vielmehr geht es um die Beitragsbemessung, also auf welche Einnahmen Beiträge zu leisten sind.

Rentner in der KVdR zahlen keine Krankenkassenbeiträge auf Einnahmen durch Vermögen, Vermietung und Verpachtung, auch nicht auf Privatrenten. „Bei Einkünften aus der betrieblichen Altersvorsorge haben sie einen Freibetrag“, so Sunken.

Auf die Betriebsrente zahlt sie 23,85 Euro (15,9 Prozent von 150 Euro). Für Mieteinnahmen gilt ein ermäßigter Beitragssatz (14 Prozent plus 1,3 Prozent Zusatzbeitrag), der aber ebenfalls alleine zu tragen ist - im Beispielfall 15,3 Prozent von 250 Euro, sprich 38,25 Euro. „Mit KVdR-Status würde sie pro Monat 62,10 Euro und im Jahr mehrere hundert Euro sparen“, so Sunken.

Ebenfalls unerheblich ist es, ob man in seinem Erwerbsleben freiwillig gesetzlich versichert oder ob man ganz oder zeitweise in der Familienversicherung versichert war. „Entscheidend ist nur, ob man in der gesetzlichen Krankenversicherung war oder nicht“, so Sunken. Wer Fragen zur Krankenversicherung der Rentner hat, kann sich an die Patientenberatungen der Verbraucherzentralen wenden.