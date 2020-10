Nicht immer notwendig : Wann und wofür Erben einen Erbschein benötigen

Den Erbschein müssen Erben beim Nachlassgericht beantragen - also beim Amtsgericht am letzten Wohnort des Verstorbenen. Foto: Nicolas Armer/dpa/dpa-tmn

München Ein Erbschein kostet Geld. Bevor Erben ihn beim Nachlassgericht beantragen, sollten sie prüfen, ob sie ihn tatsächlich benötigen - das ist nämlich nicht immer der Fall.

Hinterbliebene können den Erbschein beim Notar oder Nachlassgericht beantragen - also beim Amtsgericht am letzten Wohnort des Verstorbenen. Das ist schriftlich möglich. Oder sie gehen persönlich zum Gericht und erklären es mündlich. „Ein Rechtspfleger erstellt dann über das Gesagte ein Protokoll“, sagt Anton Steiner, Fachanwalt in München sowie Präsident des Deutschen Forums für Erbrecht.

In beiden Fällen, beim Gericht und beim Notar, müssen Erben an Eides statt versichern, dass die Angaben nach ihrem Dafürhalten der Wahrheit entsprechen. Das Nachlassgericht überprüft die Angaben.

Hinterbliebene können in einigen Fällen auch ein europäisches Nachlasszeugnis beantragen. „Das ist angebracht, wenn der Erblasser seinen Hauptwohnsitz in Deutschland hatte und zusätzlich ein Haus zum Beispiel am Gardasee oder eine Wohnung etwa in Kärnten besaß“, erklärt Anton Steiner, Fachanwalt für Erbrecht in München.