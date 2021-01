Aus dem Familienrecht : Wann zahlen Kinder Unterhalt für Eltern?

Pflege kostet Geld. Kann der Gepflegte die Mittel nicht aufbringen, sind Angehörige gefragt. Zur Not die Kinder. Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa-tmn

Berlin Dass Kinder unter bestimmten Voraussetzungen finanziell für ihre Eltern aufkommen müssen, ist unabwendbar. Das gilt unter Umständen selbst dann, wenn es gar nicht im Sinne von Mutter oder Vater ist.

„Ja“, sagt Eva Becker, Fachanwältin für Familienrecht in Berlin. „Aber erst, wenn das Kind ein Jahreseinkommen von über 100.000 Euro erzielt.“

Sozialhilfeträger wenden sich an Angehörige

Der klassische Fall: Eltern sind im Alter auf Hilfe im Alltag angewiesen. Das kann je nach Grad der Pflegebedürftigkeit viel Geld verschlingen. Decken Rente, Pflegeversicherungen und Vermögen die Kosten nicht ab, wenden sich die Sozialhilfeträger an Angehörige: entweder an den Ehe- oder Lebenspartner oder eben an die Kinder.