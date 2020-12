Einkauf von Ware mit Kredit erleichtern : Wareneinkauf auf Kredit erhöht die Liquidität in Unternehmen

Ein angemessener Warenbestand ist im Handel wichtig. Läuft der Abverkauf gut, muss der Händler zeitnah nachbestellen, damit das Lager nicht "out-of-stock" meldet. Besonders junge Unternehmen haben durch die laufenden Kosten und geringe Rücklagen oftmals Schwierigkeiten, neue Waren bei ihren Lieferanten zu bezahlen. Es gibt für Unternehmen aber verschiedene Möglichkeiten, den nächsten Wareneinkauf zu bezahlen.

In erster Linie werden die Einkäufe zunächst mit eigenen Mitteln finanziert. Zur Überbrückung reichen diese Mittel besonders in der Gründerzeit oft nicht über einen längeren Zeitraum. Je nach Größe des Unternehmens ist es möglich, sich kurzfristig Geld bei Verwandten und Bekannten zu leihen. Dies hat allerdings verschiedene Vor- und Nachteile. Ein Vorteil ist, dass das Geld entweder zinsfrei oder zu einem sehr geringen Zinssatz verliehen wird. Selbstverständlich findet durch Freunde und Bekannte auch keine Bonitätsprüfung statt. Die Rückzahlung und die Ratenhöhe können bei einem privaten Kredit ebenfalls immer frei verhandelt werden. Ein Nachteil ist allerdings, dass beim Geld sehr oft die Freundschaft aufhört. Dies ist spätestens dann der Fall, wenn die vereinbarten Rückzahlungen nicht eingehalten werden können. Ein privater Kredit ist daher immer mit Vorsicht zu genießen.

Eine externe Finanzierung von Einkäufen ist ebenfalls möglich. Für die Bezahlung bieten viele Banken einen Kontokorrentkredit an, der als Betriebsmittelkredit verwendet werden kann. Diese Form von Kredit ähnelt dem Dispositionskredit für Privatpersonen. Dem Unternehmer wird ein Kreditrahmen auf seinem Geschäftskonto eingeräumt. Für die dauerhafte Bereitstellung des Gelds wird monatlich eine Pauschale berechnet, die sich an der Höhe des Kreditrahmens orientiert. Wird der Kredit in Anspruch genommen, also das Konto überzogen, wird ein Zinssatz fällig, der von Bank zu Bank zwischen 6 und 12 Prozent liegt. Der Kontokorrentkredit zur Finanzierung von Wareneinkäufen rentiert sich daher nur, wenn er durch einen schnellen Warenumschlag umgehend wieder ausgeglichen wird.