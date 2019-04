später lesen Mit Abschlägen rechnen Warum der Aktienkurs nach einer Dividendenzahlung sinkt Teilen

Twittern

Teilen



Aktiengesellschaften schütten in diesem Jahr so viel Dividenden aus wie noch nie zuvor. Voraussichtlich 57 Milliarden Euro an Dividenden fließen in diesem Jahr an die Aktionäre. dpa