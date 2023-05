Energie Warum der Anbieterwechsel bei Strom und Gas wieder lohnen kann

Nach dem heftigen Preisanstieg an den Energiebörsen vom Sommer 2022 können Versorger Strom und Gas wieder günstiger einkaufen. Sofern sie die Vorteile weiterreichen, haben Verbraucher die Chance, an günstigere Tarife zu kommen. „Es gibt wieder Fälle, in denen ein Anbieterwechsel sinnvoll ist“, sagt Max Müller, juristischer Fachberater für Energie bei der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz.