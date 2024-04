Trennungsgrund? Warum finanzielle Geheimnisse die Partnerschaft belasten

Aber was, wenn man den richtigen Moment verpasst hat, die Geheimnisse irgendwann unsagbar scheinen? Oder man sich sogar schon in ein Lügennetz verstrickt hat? „Das ist dann eine verfahrene Situation“, sagt Nadine Reko. Unauflöslich ist sie nicht. Müller rät Betroffenen, sich in solchen Fällen zunächst klarzumachen, was sie dazu gebracht hat, so zu handeln. War ich etwa verliebt und hatte Angst, verlassen zu werden? „Das ist 'ne ziemlich menschliche Angst“, sagt die Diplom-Psychologin. „Und aus solchen Ängsten heraus machen wir viel Unsinn.“