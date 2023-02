Hype oder sichere Bank? : Was Anleger zu KI-Coins wissen sollten

Was Anleger zu KI-Coins wissen sollten

Berlin Künstliche Intelligenz ist spätestens seit ChatGPT in aller Munde. Der Hype um das Programm hat die Kurse sogenannter KI-Coins auf Höhenflug geschickt. Ein Experte erklärt, was es damit auf sich hat.

Brief, Aufsatz oder Bewerbung: All das soll die Künstliche Intelligenz (KI) ChatGPT mit dem nötigen Input schreiben können. Seit es das Programm gibt, haben es Millionen von Menschen ausprobiert. Und gleichzeitig sind die Kurse von sogenannten KI-Coins in die Höhe geschossen.