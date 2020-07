Eine Frage der Kulanz : Was die Mehrwertsteuersenkung für den Umtausch bedeutet

Was die Mehrwertsteuersenkung für den Umtausch bedeutet

Berlin Ein halbes Jahr lang profitieren Verbraucher von der niedrigen Mehrwertsteuer. Doch was ist mit Waren, die man vor oder nach der Senkung umtauschen möchte?

In Deutschland zahlen Verbraucher derzeit weniger Mehrwertsteuer: Seit dem 1. Juli ist der allgemeine Satz von 19 auf 16 Prozent gesunken, der ermäßigte Satz von 7 auf 5 Prozent. Nach dem 31. Dezember gelten wieder die alten Steuersätze.

Doch nicht immer geben Unternehmen die Mehrwertsteuersenkung an ihre Kunden weiter, erklärt Mechthild Winkelmann von der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen im Interview mit dem dpa-Themendienst. „Der Hintergrund ist, dass man nicht auf den Preisnachlass pochen kann.“

Andere Unternehmen wollen die gesparte Steuer spenden, manche Branchen wie die Gastronomie stecken ohnehin in der Krise und haben angekündigt, dass sie die Senkung eher nicht weitergeben werden. Kurzum: An der Preisfront ist es für Verbraucher deutlich unübersichtlicher geworden und schwer nachzuvollziehen, wo sie in Euro und Cent sparen.