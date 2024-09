Einkommen, Abzüge und Vermögen Was wird mit dem Bürgergeld verrechnet und was nicht?

Prozentual gestaffelte Beträge kommen obendrauf. Sie orientieren sich an der Verdiensthöhe. Minijobber etwa können zusätzlich zu den 100 Euro 20 Prozent absetzen. So wird zum Beispiel gerechnet: 520 Euro minus Pauschale gleich 420 Euro, davon 20 Prozent sind 84 Euro, ergibt einen Gesamtfreibetrag von 184 Euro. Den haben Minijobber als Plus zum Bürgergeld in der Tasche.