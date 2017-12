später lesen Delikatessen fürs Festmahl Weihnachten beim Discounter: Der kleine Luxus lockt FOTO: Sebastian Kahnert FOTO: Sebastian Kahnert Teilen

Trüffelbutter, Hirschsteaks und Champagner Premiere Cru: Zu Weihnachten schwappt auch in diesem Jahr wieder eine Flut edler Delikatessen in die Regale von Aldi, Lidl und Co. Der „kleine Luxus“ zum Fest hat sich für die Discounter zum großen Geschäft entwickelt. Von Erich Reimann, dpa