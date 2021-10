Auf die Art kommt's an : Welche Kreditkarte passt zu Dir?

Auf die Art kommt's an

In vielen Lebenslagen ist eine Kreditkarte unverzichtbar. Doch nicht jede ist für jeden Zweck geeignet. Foto: Andrea Warnecke/dpa-tmn/Illustration

Berlin/Stuttgart Ob beim Einkaufen, Reisen, Mieten oder Reservieren, oft ist eine Kreditkarte unverzichtbar. Doch Kreditkarte ist nicht gleich Kreditkarte. Die Unterschiede können groß sein - nicht nur beim Preis.

Sehr weit verbreitet ist die sogenannte Charge-Card. „Bei dieser Kartenart stellt die Bank einmal im Monat eine Gesamtrechnung über alle Umsätze aus und zieht den Betrag per Lastschrift vom Girokonto ein“, sagt Backofen. Für den Zeitraum zwischen Zahlung und Buchung fallen keine Zinsen an.

Bei der „Revolving-“ oder auch „Credit-Card“ muss die Summe nicht komplett in einem Betrag beglichen werden. Bei dieser Art der Kreditkarte kann eine Ratenzahlung vereinbart werden. Das heißt, jeden Monat wird nur ein Teil der ausstehenden Summe vom Konto abgebucht.

Debit-Karten funktionieren anders. Sie ähneln Girokarten (früher EC-Karten). Nach der Bezahlung mit der Karte geht das Geld sofort vom angeschlossenen Girokonto ab. Diese Karten sind also keine echten Kreditkarten. Dennoch haben sie Vorteile gegenüber Girokarten. „Mit den Debit-Karten kann man im Internet bezahlen“, sagt Josefine Lietzau von Finanztip. Mit Girokarten ist das nicht möglich.

Aber Vorsicht: Mit Debit- und Prepaidkarten geht nicht alles, was mit herkömmlichen Kreditkarten geht. „Es kann Probleme geben, wenn man damit ein Hotelzimmer oder einen Mietwagen buchen möchte. Diese Karten werden vor Ort beim Bezahlen womöglich nicht akzeptiert“, sagt Lietzau.

Auch die Nutzungsgebühren unterscheiden sich teilweise deutlich. Wer mit einer Kreditkarte an einem Automaten Geld abhebt, zahlt zwischen null und vier Prozent der Summe an Gebühren. Im teuersten Fall werden für eine Abhebung von 400 Euro also 16 Euro fällig.