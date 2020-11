Risiken abdecken : Welche Versicherungen wirklich wichtig sind

Ein Brand richtet schnell großen Schaden an. Dieses Risiko kann man mit einer Wohngebäude- und Hausratversicherung abdecken. Foto: Benjamin Nolte/dpa-tmn

Hamburg Versicherungen gibt es viele. Doch längst nicht alle sind ein Muss. Manche sind jedoch unabdingbar. Welche Policen jeder haben sollte.

Eine Krankenversicherung zu haben - in Deutschland ist das Pflicht. Das gilt auch für die Kfz-Haftpflichtversicherung. Weitere Versicherung muss man in der Regel nicht abschließen. Doch der Verzicht auf bestimmte Policen kann im Ernstfall teuer werden. Eine Übersicht:

- Privathaftpflichtversicherung: Durch eine kleine Unachtsamkeit können Schäden entstehen, die einen in den finanziellen Ruin treiben können - ob nun durch eine unvorsichtig entsorgte Zigarettenkippe ein Großbrand entsteht oder etwa ein Radfahrer versehentlich mit einem Fußgänger kollidiert und ihn dabei schwer verletzt. Eine Privathaftpflichtversicherung kommt für die Schäden auf. „Eine solche Police ist unverzichtbar“, sagt daher Julia Alice Böhne vom Bund der Versicherten.

Allerdings braucht nicht jeder einen eigenen Vertrag. „Für Ehegatten oder Personen in eheähnlicher Gemeinschaft reicht ein Familien-Tarif aus“, erklärt Roland Stecher von der Verbraucherzentrale Bremen. Bei eheähnlichen Gemeinschaften ist es wichtig, den Partner in der Police zu erwähnen. Beim Familientarif sind Kinder mitversichert - vorausgesetzt, sie befinden sich noch in der Ausbildung.