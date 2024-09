Zahnersatz und Co. Welche Zusatzversicherung lohnt sich wirklich?

Der Schutz für gesetzliche Versicherte auf Reisen ist oft begrenzt - auch innerhalb der EU. Ein Rücktransport nach Deutschland sei im Krankheitsfall zum Beispiel nicht enthalten, so die VZ Bayern. Auch würden ausländische Ärzte die Versichertenkarte oft nicht akzeptieren. Eine Auslandsreisekrankenversicherung ist daher in aller Regel sinnvoll, so das Fazit der Verbraucherschützer - und oft schon ab zehn Euro pro Person und Jahr zu haben. Wichtig ist es, vor Vertragsabschluss die Leistungen verschiedener Anbieter genau zu vergleichen und zu prüfen, was zu den eigenen Bedürfnissen passt.