Richtig versichern : Weniger Geld fürs Alter: Zinsflaute erschwert Vorsorge

Frankfurt/Main Ein Ende der Zinsflaute ist vorerst nicht absehbar. Das hat Folgen für die private Altersvorsorge. Versicherer treten auf die Bremse.

Hochverzinste Altverträge

Das Problem der Branche sind die hochverzinsten Altverträge, weil inder Zinsflaute die Versprechen der Vergangenheit erfüllt werdenmüssen. Staatsanleihen mit guter Bewertung, die als sicher gelten,werfen so gut wie nichts mehr ab. Teilweise legen Anleger sogar Gelddrauf. Die meisten der rund 80 Lebensversicherer in Deutschlandbieten im Neugeschäft keine klassischen Policen mit lebenslangemGarantiezins mehr an. „In diesem Jahr sind es noch 16 Versicherer undich gehe davon aus, dass die Zahl ab 2022 weiter sinken wird“, sagteHeermann. „Die Lebensversicherung im traditionellen Sinn ist einAuslaufmodell und wird in der Form auch nicht mehr zurückkommen.“