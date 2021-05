0,25 statt 0,9 Prozent : Weniger Zinsen für Rentenversicherungen

Hamburg/Berlin Die Garantiezinsen für Renten- und Lebensversicherungen sinken. Statt 0,9 Prozent gibt es ab 2022 nur noch 0,25 Prozent. Was Sparer jetzt wissen sollten.

„Lebens- und Rentenversicherungsverträge lohnen sich unter dem Strich überhaupt nicht mehr“, sagt auch Axel Kleinlein. Er ist Vorstandssprecher der Verbraucherschutzorganisation Bund der Versicherten (BdV) mit Sitz in Hamburg. Vor allem jene mit Riester- und Rürup-Renten seien im Nachteil. Wer einen Vertrag abschließen möchte, müsse Rentenkürzungen einkalkulieren, so Kleinlein.

Um Kürzungen abzuwenden, müssten Versicherer die Verträge in vielen Fällen verteuern. „Jüngeren Menschen bleibt künftig nichts anderes übrig, als etwa 30 Prozent mehr zu zahlen, wenn sie die gleiche garantierte Rente bekommen wollen“, so Kleinlein. Damit schnellten auch die Provisionen für einen Vertrag um 30 Prozent in die Höhe.