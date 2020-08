Anleitung in sechs Schritten : Wertpapiere: So kommen Anleger zum eigenen Depot

Wertpapiere: So kommen Anleger zum eigenen Depot

Anleitung in sechs Schritten

Wer Aktien handeln möchte, braucht ein Depot. Das lässt sich in der Regel recht einfach einrichten. Foto: Frank Rumpenhorst/dpa-tmn

Berlin An den Kauf von Aktien, Fondsanteilen und Zertifikaten trauen sich viele Sparer nur zögerlich heran. Dabei lässt sich ein Depot leicht einrichten - wenn man die Anbieter gut vergleicht.

Vereinfacht gesagt ist ein Depot ein Aufbewahrungsort etwa für Einzelaktien, Fondsanteile oder ETFs. Bekamen Kunden im analogen Zeitalter noch einen Sparbrief, den sie theoretisch zuhause aufbewahren konnten, gibt es heute eher digital verwaltete Wertpapiere. Diese landen im Depot und werden dort verwaltet. So kommen Anleger Schritt für Schritt zu ihrem Depot:

Verglichen wurden die Kosten für Depots mit unterschiedlichen Volumina. Auch die Zahl der Transaktionen, also der Käufe und Verkäufe von Wertpapieren, variierte. Das Ergebnis des Finanztests: „Die Spanne zwischen den billigsten Onlineanbietern und den teuersten Filialbanken ist riesig.“

Generell fällt vor allem für Kunden von Direktbanken die Grundgebühr oft weg. Ein Tipp: Bei vielen Hausbanken kommt man deutlich billiger weg, wenn man seine Wertpapierkäufe selbst online erledigt, anstatt sie von einem Berater durchführen zu lassen. Das bietet sich vor allem für Orders an, für die man keine Beratung benötigt.

Es lohnt sich also in jedem Fall, die Preise der einzelnen Anbieter kritisch zu hinterfragen und zu vergleichen. Wichtig ist auch, sich gezielt nach Produkten zu erkundigen, die man später ordern möchte.

Denn nicht alle Banken bieten Wertpapiere aller Handelsplätze an. Gleiches gilt für sogenannte Fondssparpläne, bei denen Sparer jeden Monat eine bestimmte Summe einzahlen.

Hat man sich erst einmal für einen Anbieter entschieden, sind die letzten Schritte laut Scherfling schnell erledigt: Online oder in der Filiale können volljährige Kunden ihre Verträge für ein Depot ausfüllen und unterschreiben. Dabei müssen sie sich einmal mit einem Personalausweis oder Reisepass ausweisen.

Bei Direktbanken lässt sich dieser Schritt normalerweise per Video-Identifikation oder Postident erledigen. Gemeint ist damit die Identifizierung etwa in einer Filiale der Post oder per Videochat.