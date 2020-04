Alles futsch? : Wie Anleger mit der Corona-Krise umgehen können

Ludwigshafen Die Corona-Pandemie ist für Anleger hart. Denn die Aktienkurse sind tief gefallen. Doch eines ist auch klar: Irgendwann werden sie auch wieder steigen. Anleger können die Zeit bis dahin nutzen.

Die Corona-Krise hat die Stimmung bei vielen Anlegern deutlich getrübt. Doch es gibt auch Gewinner: „Crash-Propheten haben aus dieser Situation Profit geschlagen“, erklärt Prof. Hartmut Walz, Verhaltensökonom an der Hochschule Ludwigshafen am Rhein im Interview mit dem dpa-Themendienst.

Hartmut Walz: An den Börsen gab es durch die Corona-Krise zum Teil kräftige Verluste von 30 bis 40 Prozent. Was aber viele vergessen: Es gab in der Vergangenheit noch weit stärkere Kurseinbrüche. Nach dem Platzen der Dotcom-Blase sind die Kurse zum Beispiel um über 70 Prozent gefallen. Und trotzdem waren die Verluste nach nur wenigen Jahren mehr als ausgeglichen, wenn man nur die Füße still hielt.