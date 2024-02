Verzicht auf Konsum Wie eine No-Buy-Challenge mehr Lebensqualität schenkt

Klare Vorteile der Challenge: Man spart Geld und hat mehr Platz. Eine Weile auf den Konsum zu verzichten, stärkt die Selbstdisziplin, und hilft, sich seines Verhaltens grundsätzlich bewusst zu werden. So kann man sich die Frage stellen: Warum kaufe ich so vieles, was ich gar nicht brauche? Was steckt dahinter?